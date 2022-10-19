ماذا يعني مفهوم «العدالة المناخية»؟.. ظهر قبل 20 عاما بعد تفاقم أزمة الاحترار

يتزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بكل ما يتعلق بقضية التغيرات المناخية والاحترار العالمي، ويتنامى هذا الاهتمام كلما اقترب مؤتمر قمة المناخ cop 27، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، في حدث هو الأهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

دليل للمنطقة العربية في قضية المناخ

مع الاهتمام المتزايد بقضية التغيرات المناخية، تظهر من وقت لآخر العديد من المصطلحات المتعلقة بالمناخ أو بقضية التغير المناخي بشكل عام، والتي لا يكون أغلبها مجرد أحاديث عابرة، إنما أصبحت متداولة بشكل أكبر، ما جعل الكثير يبحث عن معناها.

بات مصطلح «العادلة المناخية» من بين المصطلحات المتكرر ترديدها مؤخرا، إذ أصدر بشأنه منتدى البدائل العربي للدراسات، دراسة بحثية تحمل عنوان «ما بين العدالة المناخية والعدالة الاجتماعية.. دليل للمنطقة العربية»، فما تعريف هذا المفهوم؟

تعريف مفهوم العدالة المناخية

أوضحت الدراسة، أنه منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، برز مفهوم العدالة المناخية، كموضوع وإطار أخلاقي وقانوني، وربما الأهم من ذلك كأساس لاستجابة شعبية نشطة لأزمة المناخ العالمية، التي تتكشف يوما بعد يوم.

وأشارت الدراسة، إلى أن العدالة المناخية تسلط الضوء على الآثار غير المتناسبة للتغيرات المناخية على السكان الأكثر ضعفا وتهميشا، فضلا عن قيود الاستجابات السياسية التقليدية لتفاقم عدم الاستقرار المناخي والحاجة الملحة إلى حلول منهجية.

وأضافت أنه برز أيضا، المدافعون عن العدالة المناخية، كصوت فريد من نوعه في دبلوماسية المناخ، وأثاروا تحديا شاملا لمختلف الأساليب التكنولوجية والموجهة نحو السوق لأزمة المناخ، التي يُنظر إليها على أنها «حلول زائفة»، وتحدي المصالح السياسية المرتبطة بصناعة الوقود الأحفوري في العديد من الدول.