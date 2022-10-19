منسق «الشباب» لمؤتمر المناخ: منصة للتفاعل مع صناع القرار في قمة «COP27»

أعلن مصطفى عز العرب، منسق وزارة الشباب والرياضة لمؤتمر المناخ COP 27، عن تنفيذ المادة 26 من ميثاق Glasgow Climate Pact خلال مؤتمر قمة المناخ، موضحًا أن تلك المادة تُلزم الدولة المضيفة بإتاحة منصة تفاعلية موجهة للشباب وصناع القرار لإدارة النقاش في مكان واحد حول مختلف القضايا والموضوعات، مشيرًا إلى أن تلك المنصة تُعقد لأول مرة في شرم الشيخ.

المنصة التفاعلية «نور الشباب والأجيال المستقبلية»

وأضاف «عز العرب»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» مع المذيعة أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أن المنصة التفاعلية ستكون تحت اسم «نور الشباب والأجيال المستقبلية»، موضحًا أن أول 3 جلسات تضم المنتدى الشبابي، والذي يضم صناع القرار والمفوضين والشباب.

وتابع أن المنصة التفاعلية تضم الشباب من كل دول العالم، لكي يتم تبادل الرؤى والآراء للمفوضين وأصحاب القرار مع الشباب، مشيرًا إلى أن 10 نوفمبر هو يوم الشباب، لكي يعبر عن رأيه بكل شفافية دون أي تدخلات، مؤكدًا سعي الدولة لتمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم.

قوافل قمة المناخ

وفي نفس السياق، أشار منسق وزارة الشباب والرياضة لمؤتمر المناخ COP 27، إلى أن فكرة القافلة التي تطوف محافظات مصر وصولًا إلى شرم الشيخ في قمة المناخ، جاءت بهدف تمكين الشباب والاستفادة منهم، متابعًا أن مصر أكبر دولة أفريقية يصل بها تعداد الشباب إلى 60 مليون شاب.

وأوضح أن تلك القافلة تقوم بأكثر من 30 نشاطًا على مستوى محافظات مصر، وتهدف إلى تثقيف الشباب وتدريبهم وتوعيتهم وتعليمهم، حتى يتم وضعهم على المسار الصحيح في العملية الخاصة بالمناخ سواء محليًا او دوليًا.

شراكة مصر مع اليونيسف

وذكر أن هناك شراكات كبيرة بين مصر ومنظمات الأمم المتحدة خاصة اليونيسف في ملف التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن 60 ألف شاب شاركوا في الفاعليات الخاصة بقمة المناخ حتى الآن.