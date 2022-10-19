خبير يُحذر من عدم اتخاذ خطوات تنفيذية في قمة المناخ: ليس لدينا رفاهية الوقت

أشار الدكتور عبد المسيح سمعان، الخبير في التغيرات المناخية، إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عدم امتلاك العالم رفاهية الوقت لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف أن الوقت لم يعد في صالح البشرية، كون العالم يواجه العديد من التحديات المترتبة على ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل 1.2 من عام 1860 وحتى الآن، مشيرًا إلى تأثير هذه الزيادة على العديد من المجالات بينها الطاقة والزراعة والمياه وغيرها.

سمعان: عدم اتخاذ قرارات تنفيذية في «كوب 27» سيزيد الأزمة تفاقمًا

وحذّر «سمعان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جاد الحق وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، من عدم اتخاذ قرارات تنفيذية بمؤتمر المناخ «كوب 27» نوفمبر المقبل، الأمر الذي سيزيد الأزمة تفاقمًا، لافتًا إلى إشارة الرئيس السيسي عدة مرات إلى احتياج العالم أن تكون قمة شرم الشيخ هي قمة تنفيذ وليست قمة تعهدات، حتى لا تخرج بنفس صورة القمم السابقة.

تفاقم الظواهر الناجمة عن التغيرات المناخية

وأكد أستاذ التغيرات المناخية أن العالم لم يعد لديه مزيد من الوقت، بعد تفاقم الظواهر المترتبة على التغيرات المناخية كمشكلات الأمن الغذائي والمياه والطاقة، متسائلًا عما يتبقى للبشر إذ استمروا على نفس الوتيرة من الاستهلاك الزائد للموارد الطبيعية وعدم الاهتمام بقضية التغيرات المناخية.