تجديد حبس المتهمين في قضية الطفلتين «إيمان وسجدة» 15 يوما

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، اليوم، تجديد حبس صيدلانية والعامليْن لديها، 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين «إيمان وسجدة» الشهيرتان إعلاميًا بـ«طفلتي منيا البصل»، المجني عليهما، عقارًا تسبب في وفاتهما.

وتعود واقعة الطفلتين إلى وصف الصيدلانية المتهمة عقارًا بديلًا للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين، لوالدتهما، فحاولت الأخيرة البحث عن العلاج الأصيل فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل، وهناك وجدت عاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا.

تفاصيل التحقيقات

وقال هانى رشوان، محامي أسرة الطفلتين إيمان وسجدة اللتان توفيا بسبب حقنة مضاد حيوي سببت لهما حساسية تبعها وفاتهما في الإسكندرية، إن النيابة قررت تجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما استمتعت أمس لأقوال الطبيب المعالج ووالدة الطفلتين، اللذان أكدا خطأ المتهمين في عدم إجراء اختبار حساسية.

اختبار الحساسية إلزامي

وقال «رشوان» لـ«الوطن»، إنّ النيابة استمعت اليوم لأقوال الطبيب المعالج، الذي أكد ضرورة حصول الأطفال على اختبار الحساسية قبل حقنهما، بالإضافة إلى وجود تنبيه على الدواء بذلك.