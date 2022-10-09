«صيادلة الإسكندرية»: نثق في تحقيقات النيابة بشأن وفاة الطفلتين إيمان وسجدة

قال الدكتور محمد أنسي نقيب الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، إنّ النيابة العامة، أكدت أهمية التحقيقات الكاملة، واستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بمنظومة الدواء ونحن نثق في تحقيقاتها وننتظر ما ستسفر عنه: «هناك عدد كبير من التشغيلات التي بها شوائب وغير صالحة أو غير سليمة، وجرى نشر منشورات من هيئة الدواء، وهي الجهة الرقابية على القطاع الصيدلي بخصوص هذه الشوائب».

علامات استفهام في الواقعة

أضاف أنسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة cbc: "الصيدلي يحصل على فاتورة من شركة توزيع، وشركة التوزيع مختلفة عن الشركة التي بها شوائب».

وتطرق إلى حادث وفاة طفلتي الإسكندرية، موضحًا: «هناك علامات استفهام كبيرة حول شركة تم سحب منتجات كثيرة منها خلال الفترة الماضية، وهذا الكلام رسمي، منها المنتج الذي تم به الحقن ومثيله، وهناك تكرار لبعض الأصناف التي كتبها الطبيب المعالج، ووزارة الصحة ستفصل فيما إذ اكان هناك تفاعلات في الأدوية بالروشتة».

من أعطت الطفلتين الحقن ممرضة متخصصة ومتمرسة

وتابع نقيب الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، أن من أعطت الطفلتين الحقن، ممرضة متخصصة ومتمرسة، كما أن التعليمات الخاصة بهذه المادة الفعالة غير مذكور فيها ضرورة اجراء اختبار الحساسية، كما تم عمل اختبار حساسية في اليوم الأول للحصول على الحقن.