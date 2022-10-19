للهروب من الطلاق.. طرق التواصل مع مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء

تكثر المشاكل بين المتزوجين لذا أسست دار الإفتاء مركز الإرشاد الزواجي، من أجل مساعدة الناس على حل المشكلات الزوجية والطلاق كما يعمل المركز على الاستقرار الأسري وتوعية الشباب غير المتزوج ومساعدتهم على الاختيارات المناسبة وإرشادهم لتكوين أسرة ناجحة مبنية على التفاهم والاحترام فيما بينهما.

ويبحث العديد من الأشخاص عن طرق التواصل مع مركز الإرشاد الزواجي، لأخذ دورات تدريبية به والاستفادة من النصائح التي تقدم للمقبلين على الزواج أو من يرغبون في الطلاق لحل المشاكل والحد من حالات الانفصال.

كيفية التواصل مع مركز الإرشاد الزواجي

يمكن التواصل مع مركز الإرشاد الزواجي من خلال «واتس آب»، أو اتصال على رقم 01144802021، أو من خلال الهاتف الأرضي على رقم 0225910678

مواعيد عمل مركز الإرشاد الزوجي، يكون يوميًا من 9 صباحًا إلى 5 مساءً ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

أهداف المركز والخدمات التي يقدمها

يهدف المركز إلى عقد جلسات إرشادية زوجية فردية مباشرة، وتدريب المقبلين على الزواج، حيث يعمل المركز على إعداد مختصين للتعامل مع المشكلات الزواجية، ويكون للمركز دور استرشادي يعمل على التخطيط ووضع السياسات العامة الخاصة بالأسرة المصرية على المستوى القومي بالإضافة إلى تقديم مقترحات بتعديلات تشريعية.

إعداد كتيبات ورقية وإلكترونية ودراسات في مجالات الإرشاد

ويعمل مركز الإرشاد الزواجي على إعداد كتيبات ورقية وإلكترونية ودراسات في مجالات الإرشاد الزواجي ورصد ومتابعة الظواهر الخاصة بالأسرة المصرية، وتنظيم لقاءات مع الأسر وطلاب الجامعات لتوعيتهم.

كما يهدف برنامج الإرشاد إلى تدريب وتأهيل وإرشاد المقبلين على الزواج بمهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية، وتوعية الشباب غ ومساعدتهم على الاختيارات المناسبة لهم والتي تؤهلهم لحياة مستقرة مليئة بالحب والسعادة والمودة ولرحمة فيما بينهما.