رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

المشاركون بمؤتمر مجلس التعاونيات الأفارقة يشيديون بمشروع «مدينتي»

كتب:

الوطن
02:28 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
المشاركون بمؤتمر مجلس التعاونيات الأفارقة

المشاركون بمؤتمر مجلس التعاونيات الأفارقة

قام وفد من المشاركين بمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، بزيارة لمشروع مدينتي-أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى ، فيما يعد تجسيدًا لشعارها "مدينة عالمية على أرض مصرية" ، وباعتبارها نموذجًا مثاليًا للمشروعات العمرانية الذكية والمستدامة التي ينفذها القطاع الخاص في مصر.

وأشاد الوفد بمشروع مدينتي وما يتضمنه من خدمات متكاملة في شتى مناحي الحياة.

وجاءت زيارة الوفد الإفريقي على هامش استضافة مصر لاجتماعات مؤتمر وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته الثالثة عشر.

 وتعكس الزيارة الاهتمام المتزايد الذي يحظي به مشروع "مدينتي"، والذي بات قبلة للعديد من المسئولين والمستثمرين الدوليين المتابعين للتجارب العمرانية في مصر والعالم ، وهو ما يجسد شعارها " مدينة عالمية على أرض مصرية".

وخلال جولتهم بالمدينة ، أطلع الوفد الأفريقي على مكونات المشروع، وما يضمه من وحدات سكنية متنوعة ما بين شقق وفيلات ، وخدمات متنوعة سواء خدمات حكومية مطورة ، وخدمات تعليمية وطبية ورياضية وتجارية وترفيهية على أعلى مستوى يديرها كبرى العلامات التجارية.

كما زار الوفد مشروع أوبن آير مول-مدينتي، الذي يعد واحدًا من أكبر المراكز التجارية المفتوحة ووجهات التسوق في مصر والشرق الأوسط، حيث يخدم نحو 4.5 مليون نسمة من قاطني مناطق شرق القاهرة، واختتم الوفد زيارته بنادي مدينتي للجولف، والحائز على جائزة أفضل ملعب جولف في مصر.

اقرأ المزيد:

«طلعت مصطفى» و«ماجد الفطيم» تعقدان شراكة جديدة لافتتاح الفرع الثاني لكارفور في مدينتي

تدشين مركز لتجربة قيادة سيارات مرسيدس بنادي جولف مدينتي بالشراكة بين "طلعت مصطفى" و "عز العرب ستار"

تكليلا لجهود "طلعت مصطفى" في تطوير الرياضة.. انضمام لاعبي نادي الرحاب نور محمد وعمر شريف لمنتخب السباحة المشارك بالبطولة العربية لألعاب الماء

تكريما لشهداء الوطن .. "طلعت مصطفى" تفتتح مسجد الشهيد هشام حسني بالرحاب ( فيديو )

نمو أرباح مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 27% خلال النصف الأول من 2022 لتتخطى مليار جنيه

"طلعت مصطفى": توقيع عقد مع "أسواق شارع عبد العزيز" لافتتاح فرع جديد في أفينيو الرحاب
بقلم الوطن