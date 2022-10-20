خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم في 3 محافظات.. بينها الإسكندرية

تشهد اليوم الخميس عدة مناطق بمحافظات مصر، فصل التيار الكهربائي لعدة ساعات، وذلك للصيانة الدورية بمحولات ومغذيات الكهرباء، التي تتم بالتبادل بين محطات الكهرباء بكل محافظة.

فصل التيار الكهربائي في سوهاج

وأعلنت هندسة كهرباء مركز طهطا في سوهاج، فصل التيار الكهربائي اليوم الخميس، عن مدينة طهطا والقرى التابعة لها، وهي «قرية بنجا، نجع حمد، وابور علي عيد، نجع القاوية»، وذلك من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، نظرًا لأعمال الصيانة بمغذي طهطا الرئيسي.

فصل التيار الكهربائي في الإسكندرية

وأعلنت شركة كهرباء الإسكندرية، فصل التيار الكهربائي اليوم الخميس، عن منطقة أبو قير شرقًا حتى الكيلو 66 غربا بداية من الساعة 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا، وذلك لأعمال الصيانة.

وكشفت الوحدة المحلية بحي غرب المنصورة، فصل التيار الكهربائي اليوم، عن بعض المناطق التابعة للوحدة، لإجراء الصيانة اللازمة بالمحول الرئيسي، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، وذلك في مناطق المشاية السفلية أمام نادي الحوار وشارع الخليفة المأمون المتفرع من سندوب، ومنطقة نادي الشرطة.

مركزا المنزلة وبني عبيد في الدقهلية

وأعلنت أيضًا شركة كهرباء شرق الدلتا، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمركزي المنزلة وبني عبيد في محافظة الدقهلية، وهي «مناطق العريض والقنان وشرقية المعصرة ومنطقة حسن غيث وكفر الشناوي وعزبة البط وعزبة الدوار ونقولا البرامنة وخندق الموز والسلام 1 و2 وهبة الريس وعرفات السراج والصلاحات وتوابعها».

وتهيب الشركة القابضة لكهرباء مصر، المواطنين بتدبير احتياجاتهم في أثناء فترة فصل التيار الكهربائي، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات، وذلك بتوفير مغذي بديل لحين عودة الكهرباء.