خريطة فصل الكهرباء في الغردقة على مدار يومين للصيانة.. 5 ساعات

أعلنت محافظة البحر الأحمر، قطع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق اليوم السبت وغدا الأحد، لإجراء بعض أعمال الصيانة.

فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة

وذكر مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم السبت عن مناطق «سينزومول بالطرق الدائرى – قرية الجنجل – الكمين الجنوبي – قرية مورنينج ستار – محطة فودافون بالكيلو 9 – قرية الدولفين – قرى سهل حشيش».

قطع الكهرباء 5 ساعات

كما أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي، غدا الأحد، عن «المستشفى العام – منطقة المنشية – فندق العروسة»، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وناشد المسؤولون في محافظة البحر الأحمر المستشفيات الحكومية وغيرها من المحال التجارية، باتخاذ التدابير اللازمة حتى لا تتأثر بهذا الانقطاع.