خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم عن 3 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أعمال الصيانة لمحولات الكهرباء الرئيسية بعدة مدن اليوم، لذا سيجري فصل التيار الكهربائي عن المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء، الذي يجري بالتبادل بين المناطق وبعضها البعض.

ووجهت الشركة القابضة للكهرباء، المواطنين بالمناطق المتأثرة وكذلك أصحاب المخابز والهيئات الخدمية، بتوفير مغذي بديل طوال فترة قطع التيار الكهربائي.

فصل التيار الكهربائي عن المنصورة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بناء على إخطار وارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار اليوم، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، بمنطقة سيدي يس بشارع الجمهورية، وكذلك شارع عويضة بسندوب.

فصل التيار الكهربائي بطهطا

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، فصل التيار الكهربائي اليوم، عن «قرية بنجا، نجع حمد، قرية وابور علي عيد ونجع القاوية»، لأعمال الصيانة، وذلك من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.

فصل التيار الكهربائي عن القليوبية

كذلك أعلنت محافظة القليوبية، فصل التيار الكهربائي عن مدينة طوخ اليوم، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى انتهاء أعمال الصيانة، وذلك عن «قرية ميت كنانة، صرف الوحايشة، عزبة العلمي، عزبة الإبياري وعزبة سعد بيه».

وأيضًا قطع التيار الكهربائي عن مدينة العبور لإجراء صيانة لأكشاك الكهرباء اليوم، من الساعة 10 صباحًا حتى انتهاء أعمال الصيانة، والمناطق المتأثرة بالقطع هي «الحي الثامن والإسكان العائلي ونزهة العبور».