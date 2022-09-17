فصل الكهرباء عن عدد من المناطق بالقليوبية وكفر الشيخ للصيانة.. اعرف المواعيد

أعلن قطاع القليوبية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار اليوم السبت، عن 5 مناطق هي «الوحايشة - جزء من المنزلة - عزبة الخواجات - عزبة يوسف فهيم - عزبة مصطفى أفندي»، بمدينة طوخ بدءً من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى انتهاء الأعمال للقيام بشد الوصلات بمغذي مشتهر القديم.

وطالب قطاع القليوبية أصحاب المخابز وجميع المصالح الحكومية ومكاتب البريد تدبير تغذية بديلة خلال فترة فصل التيار.

المناطق المتأثرة بالفصل خلال القيام بأعمال الصيانة الدورية للمحولات والشبكات

وأعلن قطاع كفر الشيخ التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن فصل التيارعن عدد من القرى والمناطق الواقعة بنطاق مركز ومدينة دسوق «المستعمرة وعميرة وطريق بسيون ومنطقة الملج ومنطقة المدارس والمنشية والمعلمين»، بدءً من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، حتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم للقيام بأعمال الصيانة الدورية للمحولات والشبكات.

مواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة

وقال المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في تصريحات لـ«الوطن» أن الشركة تُنفذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك وتحسين الخدمة للمشتركين بالخطة الاستثمارية والطموحة.

شمال الدلتا تقدم خدماتها لـ 4.6 مليون مشترك في 3 محافظات

وأضاف «عسل» أن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، تقدم خدماتها لـ 4.6 مليون مشترك في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، والتي تضم بعض المناطق الصناعية مثل «العصافرة بالمطرية ـ جمصة - مجمع الصناعات بميت غمرـ المنطقة الصناعية بمطوبس - بلطيم - البرلس- الرمال السوداء بكفر الشيخ - دمياط الجديدة - مدينة الأثاث بدمياط»، و3 مصايف هي «رأس البر ـ جمصة ـ بلطيم».