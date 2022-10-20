القصة الكاملة لـ«حادث مارينا».. الأسرة السعيدة تحولت إلى جثتين ومصابتين

لحظات سعادة سعت أسرة الصيدلي «دريم سمير» إلى توثيقها أثناء تنزههم على عوامة هوائية داخل شاطئ مارينا، إلا أنها لم تدم طويلًا، وتحولت إلى كابوس يطارد الأسرة كلما نظرت إلى الفيديو الذي التقطه أحد أفرادها، ووثق لحظة تصادم عوامتهم بـ«موتوسيكل مائي».

وفقدت الأسرة الصيدلي «دريم سمير» بينما رقد طفله «يوسف» داخل غرفة العناية المركزة يصارع الموت، إلا أنه لم يتمكن من الانتصار عليه، ليلحق بوالده بعد 12 يومًا من واقعة عرفت إعلاميا «حادث مارينا».

وأصدرت محكمة برج العرب الجديدة، أمس قرارًا بتأجيل محاكمة آية المحمدي، المتهمة بدهس صيدلي إلى يوم 9 نوفمبر المقبل.

محامي الأسرة يكشف سبب التأجيل

وقال أحمد برعي، محامي الأسرة، في القضية 4760 لسنة 2022 والتي إن الأم «جينا» وطفلتها «سما»، مصابتان بكسور متعددة بالجسم، موضحًا في تصريحات لـ«الوطن» أن المحكمة أجلت نظر القضية أكثر من بسبب إعلامات الوراثة التي، وصلت مؤخرًا، وثبت فيها من لهم حق تحريك الدعوى، وهي والدة الأب المتوفى والزوجة.

إخلاء سبيل المتهمة بكفالة

وكانت الأجهزة المختصة أخلت سبيل المتهمة آية المحمدى رزق مراد أثناء التحقيقات بكفالة 300 ألف جنيه، حسبما ذكر المحامي، مشيرًا إلى أنه صادر ضدها قرار بالمنع من السفر.

وتابع محامى الضحايا أن المتهمة تم تحذيرها قبل الحادث من سائق اللنش الذى يركبه الضحايا، مشيرًا إلى أن التقارير أثبتت أن «الجيت سكي» الذي استقلته المتهمة غير مرخص وليس له أوراق.