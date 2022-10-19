تأجيل محاكمة المتهمة بدهس صيدلي وابنه في «حادث مارينا» لـ9 نوفمبر

أصدرت محكمة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية قبل قليل، قرارًا بتأجيل محاكمة آية المحمدي، المتهمة بدهس صيدلي في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«حادث مارينا»، إلى 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

أحداث الواقعة

ترجع أحداث الواقعة إلى أغسطس الماضي، عندما اصطدمت فتاة تستقل موتوسيكل مائي بـ«عوامة هوائية» على أحد شواطئ مارينا 2 بالساحل الشمالي، ما أدى إلى وفاة أب يدعى «دريم سمير» وطفله «يوسف» الذي ظل يصارع الموت 12 يومًا بعد دخوله في غيبوبة قبل أن يلقى ربه.

كما أصيب أفراد أسرة الدكتور الصيدلي، بإصابات بالغة، وجرى نقلهم إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي الرعاية الطبية.

وبالفحص والانتقال إلى مكان الواقعة، تبين صدق الواقعة، وهروب المتهمة، وبعمل التحريات وإعداد الأكمنة جرى ضبطها.

وبسؤال المتهمة، أقرت بما أسفرت عنه التحريات، كما نفت أن يكون الحادث متعمدًا، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأشارت المتهمة خلال التحقيقات، إلى أنها لا تعرف أسرة «يوسف» ولا توجد لديها أي نية تعمد في الحادث، وأنها خلال سيرها بسرعة، اصطدمت بالقارب وقت محاولتها الدوران والعودة مرة أخرى للشاطئ، مؤكدة إصابتها هي الأخرى بكدمة في البطن، وأن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذها وأفراد الأسرة التي كانت تقلهم معها في القارب.

عدم وجود شبهة جنائية في الحادث

وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في حادث مارينا، إذ أكدت أن الوفاة حدثت نتيجة اصطدام غير مدبر من قبل قائدة اللانش المائي.

وذكرت التحريات أن أسرة الطفل «يوسف» أيضًا، كانت تستقل قاربًا هوائيًا في البحر بغرض التنزه، ما أدى إلى وقوع تصادم بينها وبين الموتوسيكل داخل المياه، وأسفر عن وفاة الصيدلي وابنه.