«التعليم» تحدد شروط تقدم الطلاب للامتحان بالمدارس التي تطبق منهجية الجدارات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط تقدم الطلاب للامتحان بالمدارس التي تطبق منهجية الجدارات المهنية، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مؤكدة أنه لا يجوز للطالب دراسة وحدة من الوحدات إلا بعد تحقيق المتطلبات بالبرنامج، ولا ينتقل من سنة دراسية إلى أخرى بأي برنامج إلا إذا نجح في تحقيق مخرجات التعلم الخاصة بوحدات الجدارات المخصصة للسنة الدراسية .

عدم اكتمال عملية التقييم في وحدات الجدارات

وأضافت وزارة التعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنه في حالة عدم اكتمال عملية التقييم في وحدات الجدارات في نهاية الفصل الدراسي الأول، تستمر هذه العملية، ويجب الانتهاء منها بحلول نهاية الفصل الدراسي الثاني لنفس السنة الدراسية، وفي حالة عدم اكتمال عملية التقييم في وحدات الجدارات في نهاية الفصل الدراسي الثاني تستمر هذه العملية ويجب الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي التالي.

الطالب المتغيب عن التقييم

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب المتغيب عن التقييم أو الذي لم يجتاز أكثر من وحدتين لا يحق له دخول الدور الثاني، ويعتبر راسبا، ويجرى إعادة الوحدات التي تغيب عنها أو لم يجتازها في العام الدراسي الثاني، منوهة إلى أن الطالب الذي لم يجتاز وحدة في الدور الثاني يعتبر راسبا ويحق له إعادة العام الدراسي في الوحدات التي رسب فيها فقط، ويجرى احتساب نسب الحضور المقررة على هذه الوحدات مع الاحتفاظ بتقييم الوحدات التي اجتازها.

التقدم للامتحان من الخارج

وأكدت الوزارة، أن الطالب المطبق عليه «نظام منهجية الجدارات»، الراسب في عاميين متتاليين في الصف ذاته، يحق له التقدم للامتحان من الخارج على نظام العمال، وفقا للقرارات الوزارية المنظمة .

كما وجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات للجنة النظام والمراقبة لصفوف النقل بالمدارس التي تطبق منهجية الجدارات، وهي:-

- مدير المدرسة هو الرئيس العام لامتحان صفوف النقل داخل المدرسة.

- يمنع منعا باتا استعمال القلم الرصاص والمزيل داخل لجنة النظام.

- لا يلغى الشيت الأصلي «شيت الرصد»، ويعتبر هو المرجع الأساسي، ويجب التأكد من درجات الطالب ومجموعه والمراجعة الجيدة ثم الرصد بعد ذلك على جهاز الحاسب الآلي ومطابقتهما للتأكد منها.