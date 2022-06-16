نائب وزير التعليم السابق يوضح مزايا منهجية الجدارات في المدارس الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن تطبيق نظام جديد في المدارس الفنية، وهو منهجية الجدارات التي تعمل على إكساب طلاب التعليم الفني، الخبرات اللازمة لسوق العمل على مستوى مدارس الجمهورية، والتي يتم تعميمها بداية من العام الدراسي 2022-2023 في 210 مدارس صناعية و33 مدرسة زراعية و140 مدرسة تجارية و18 مدرسة فندقية.

الشراكة الكاملة بين الصناعة والمؤسسات التعليمية

وقال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني سابقاً، إنّ منهجية الجدارات تقوم بالأساس على الشراكة الكاملة بين الصناعة والمؤسسات التعليمية التي تؤهل الطالب لسوق العمل لسد الفجوات في سوق الصناعة المصرية.

وأضاف «الجيوشي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على وزارة التربية والتعليم في البداية التعريف بالمهارات التي تحتاجها الصناعة المصرية وسوق العمل من خلال مجموعة من الخبراء، يتم وضع مناهج تناسب احتياجات سوق العمل وتستمر الشراكة بين الجهتين في تصميم مناهج التعليم وطرق تدريسها وتطبيقها عملياً.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، أن فترة التدريب في بيئة العمل لطلاب المدارس الفنية التي تطبق منهجية الجدارات تتراوح بين 3 و4 أيام في الأسبوع، لافتاً إلى أنه يتم تقييم الطلاب بصفة مستمرة لتأهيلهم لسوق العمل.

ونوه إلى أنه في سنة التخرج يتم تقييم الطلاب ومعرفة مدى اكتسابهم المهارات من الجهة الصناعية نفسها وليس فقط جهة التعليم وبالتالي هي شراكة كاملة بين مؤسسات الإنتاج والعمل وجهات التعليم لضمان ن الخريج اكتسب بالفعل المهارات المطلوبة.

«الوطن» حصلت على الإحصائيات النهائية بشأن المدارس التي تطبق منهجية الجدارات:

- الإسماعيلية 10 مدارس.

- الأقصر 4 مدارس.

- البحر الأحمر 7 مدارس.

- محافظة أسوان 15 مدرسة.

- أسيوط 14 مدرسة.

- الإسكندرية 10 مدارس.

- البحيرة 16 مدرسة.

- الشرقية 27 مدرسة.

- الغربية 24 مدرسة.

- الفيوم 9 مدارس.

- الجيزة 26 مدرسة.

- الدقهلية 47 مدرسة.

- السويس 7 مدارس.

- القاهرة 32 مدرسة.

- الوادي الجديد 3 مدارس.

- بني سويف 15 مدرسة.

- بورسعيد 7 مدارس.

-القليوبية 19 مدرسة.

- المنوفية 17 مدرسة.

- المنيا 17 مدرسة.

- جنوب سيناء 3 مدارس.

- قنا 18 مدرسة.

- كفر الشيخ 15 مدرسة.

- دمياط 9 مدارس.

- سوهاج 16 مدرسة.

- شمال سيناء 9 مدارس.

- مطروح 5 مدارس.