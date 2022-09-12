«التعليم» توجه المديريات بإعداد إحصائية بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًا للمديريات التعليمية، بعقد اجتماع المكتب الفني الأول للمواد التجارية للعام الدراسي 2022/ 2023، من يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، حتى يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر في العاشرة صباحًا، بالتنبيه على موجهي عموم المواد التجارية والمواد القانونية والحاسب الآلي بضرورة حضور الاجتماع.

إحصائية بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المديريات التعليمية، بعدم التخلف عن حضور الاجتماع للأهمية وفي حالة عدم وجود موجه عام يكلف الموجه الأول للمجموعة بالحضور، مع ضرورة إحضار خطاب مأمورية من المديرية معتمد باسم المكلف بالمأمورية، ووظيفته.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بإحضار إحصائية بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات تشتمل على عدد الطلبة بالصف الأول وعدد الطلبة بكل مهنة بالصف الثاني والثالث، ورقي - ملف Excel) عمل كشف بهيئة التوجيه الفني للمجموعات التجارية والحاسب الآلي والقانونية بالمحافظة يشمل الاسم الوظيفة، التخصص، رقم تليفون الواتس الرقم القومي، ورقي - ملف Excel.

كشف بمقيمين البرامج لتطبيق الجدارات

كما طالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية ،عمل كشف بأسماء المحققين الداخليين والخارجيين بالمحافظة ورقي - ملف Excel، وفي حالة وجود عجز في اعداد المحققين من الموجهين يجوز التصعيد من المدارس المطبق بها جدارات من المرحلة الأولى - وعمل كشف بمقيمين البرامج «صف أول، صف ثاني، صف ثالث» بكل مدرسة مطبق بها أو المستهدفة لتطبيق منهجية الجدارات بالمحافظة ورقي - ملف Excel.

- يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 من الساعة العاشرة إلي الـ12 ظهراً المواد القانونية وقوانين عمل وتأمينات اجتماعية والمحاسبة المتخصصة وإدارة مشروعات.

- يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 من الساعة العاشرة وحتي الثانية عشر «الحاسب الآلي ورياضة مالية وسكرتارية باللغة العربية وسوق المال».