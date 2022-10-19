رئيس «إسكان النواب»: مصانع الرمال السوداء قفزة في توطين الصناعات الدقيقة

أكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن افتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء، هو بمثابة قفزة إيجابية في ملف توطين الصناعات النوعية الدقيقة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من العوائد الاقتصادية التي تستند على تكنولوجيا التعدين المتطورة.

وأوضح عماد سعد حمودة أن هناك اهتماما رئاسيا كبيرا بتعزيز الاستفادة من ثروات الدولة المصرية ووضعها على خريطة الدول المتقدمة صناعيا وتجاريا واقتصاديا على مستوى العالم، وهو ما بات يتحقق على أرض الواقع في المرحلة الحالية.

حمودة: مصنع الرمال السوداء ينعش الصادرات الصناعية

وتوقع رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن يساهم مصنع الرمال السوداء في إنعاش الصادرات الصناعية، وتوفير المزيد من فرص عمل وزيادة حجم المعروض من المنتجات في السوق المحلي، بما يثبت جدارة الرؤية الثاقبة التي يملكها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض والارتقاء بمقدرات الدولة المصرية.

وأشار حمودة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد اليوم افتتاح أحدث الحلقات في سلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف بالأساس استغلال الموارد الطبيعيه للبلاد، وتدشين مصانع تعد هي الأحدث من نوعها على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين.

حمودة: مشروع الرمال السوداء رسالة عن قدرات الدولة المصرية

اعتبر حمودة أن مشروع الرمال السوداء يأتي ليكون بمثابة رسالة على قوة وقدرة الدولة المصرية التي تخطط وتبدل الجهد الوفير من أجل فتح آفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.