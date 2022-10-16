«إسكان النواب» تضع خطة عمل دور الانعقاد الثالث

شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشات موسعة بشأن أولويات العمل خلال دور الانعقاد الثالث، إذ أكد أن كل ما يهم ويشغل المواطن بملف العمران والإسكان، على أولويات اللجنة، وسيجرى مواصلة الأداء التشريعي والرقابي على أكمل وجه، بما يخدم المواطن.

التصالح بمخالفات البناء

كما أكد أيضًا أن مشروعات القوانين التي سيجري إحالتها من رئيس المجلس، ستكون من الأولويات أيضًا، خاصة ما يتعلق بالتصالح بمخالفات البناء، والتغلب على إشكاليات المرحلة الماضية فى هذه المنظومة، والأدوات الرقابية التي تقدم من أعضاء اللجنة، وكل أعضاء المجلس، حتى يتم مواصلة الدور التشريعي والرقابي للجنة، على كل المستويات، بما يصب في صالح المواطن.

جدول أعمال دور الانعقاد الثالث

يأتي ذلك في الوقت الذي تناقش اللجان النوعية، جدول أعمال دور الانعقاد الثالث، والأولويات التي سيجري العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بعد انطلاق دور الانعقاد الثالث في الخميس الأول من أكتوبر الجاري.