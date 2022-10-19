نائب يشكر القيادة السياسية على افتتاح مصنع الرمال السوداء: ملحمة من الإرادة

وجّه تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية على ملحمة الإرادة والتحدي والإنجاز التي شهدتها مصر اليوم، خلال افتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمحافظة كفرالشيخ، موضحا أنّ الدولة تمضي قدما نحو الاستغلال الأمثل للموارد والثروات الطبيعية غير المستغلة، ما يعكس درجة النجاح الكبير الذي بلغ قمته، كاشفا عن أنّ المجمع الحديث والفريد من نوعه على مستوى العالم، يستخدم تكنولوجيا التعدين المتطورة.

تكنولوجيا متطورة للتعدين

وأكد عبدالقادر، في بيان عنه اليوم، أنّ المصنع يستخدم تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة قوية وجديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تستهدف تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، المستخدمة في الكثير من الصناعات الدقيقة بما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية.

وشدد على أهمية الالتفات لمنطقة الصحراء السوداء بمدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد بصحراء مصر الغربية، مؤكدا أنّها تحتوي علي مليارات من الأطنان من الرمال السوداء الغنية بالمعادن المختلفة، التي لم يتم اكتشافها بعد.

مصنع الرمال السوداء وفر 5 آلاف فرصة عمل

وأوضح عبدالقادر، أنّ المنطقة يمكن أن تحتوي وحدها على كميات تقدر بإجمالي كل ما اكتشفته مصر في الأماكن الساحلية التي تم الإعلان عنها اليوم، كما أشاد بالمشروع الذي أسهم في توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، كاشفا عن أنّ مصر تسعى جاهدة لتوطين المزيد من الصناعات وفق أحدث التقنيات.

وأوضح أنّ المشروع يهدف لإقامة مجمعات صناعية جديدة، حيث تمتلك هذه المعادن طيفًا واسعًا من التطبيقات الصناعية إضافة إلى قابليتها للمعالجة، وتعظيم القيمة المضافة لخلق كيانات صناعية عملاقة، وتحقيق عائد اقتصادي وتوفير عملات أجنبية من خلال تغطية السوق المحلية من المعادن واستغلال الطلب العالمي المتزايد لتصدير الفائض.