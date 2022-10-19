عند الانتقال إلى محل سكن جديد أو بناء منزل خاص بك، أو أخذ شقة بالإيجار، يسعى العديد من الأشخاص إلى الحصول على وصلة كهربائية لاستخدامها في المنزل بشكل قانوني، ويبحثون عن سبل فعل ذلك.

في السطور التالية، نقدم أبرز الخطوات والمستندات المطلوبة لتقديم طلب تركيب وصلة كهربائية للمباني، وفق موقع دليل الخدمات العامة.

تقديم طلب تركيب وصلة كهربائية للمباني

على الراغبين في تركيب وصلة كهربائية للمباني إحضار المستندات المطلوبة والذهاب إلى الحي التابع له محلك السكني الجديد.

2- بعدها يتم دفع رسوم لدى الشركة الجهة المقدمة للخدمة.

3 يتم إرسال الحي الطلب إلى شركة الكهرباء.

4- ترسل شركة الكهرباء لمعاينة المكان.

5- يتم إرسال أحد العاملين لعمل المقايسة.

5- وبعد مرور 15 يوما يتم دفع رسوم لدى الشركة.

6- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم توصيل الكهرباء خلال 15 يوما من دفع الرسوم.

المستندات المطلوبة لتركيب وصلة كهربائية للمباني

وجاءت المستندات المطلوبة لتركيب وصلة كهربائية للمباني كما يلي:

1- عقد إثبات ملكية أو إيجار

2- صورة بطاقة الرقم القومي

3- طلب توصيلة كهرباء للمباني

4- طلب توصيل من شركة الكهرباء.