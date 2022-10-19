السيسي: مصر ستصبح رائدة في صناعة الرمال السوداء.. وأشكر وزير الكهرباء

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر إلى جميع القائمين على العمل بمصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس، ومنهم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قائلا: «أشكر وزير الكهرباء على افتتاح المشروع، دائما الخير معه، وكل الأمور الأساسية التي نحتاجها أصبحت متوفرة».

افتتاح مصنع الرمال السوداء

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل افتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، أنّ مصنع الرمال السوداء هو الأول من نوعه في مصر، موضحا أنّه مصر ستكون رائدة في هذا المجال، وستشهد السنوات المقبلة افتتاح مشروعات مشابهة، لتوفير فرص عمل وتحقيق عوائد بالعملة الحرة.