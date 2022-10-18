الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء في شمال الدلتا وخطوات تسجيل شكوى

كشفت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الخط الساخن للإبلاغ عن مشاكل الكهرباء الذي يعمل على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، لتلقي الشكاوي من المواطنين والعمل على إصلاحها، حرصاً منها على تحسين مستوى الخدمة وحل مشاكل الكهرباء.

خدمات مميزة تقدمها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

وأوضحت الشركة أنها ضاعفت عدد العاملين وقامت بتدريبهم على أعلى مستوى وتحديث الأجهزة بالإضافة إلى عمل منظومة تحليل للشكاوى الفنية، لحل نقاط الضعف في الشبكة والمشاكل المتكررة.

يمكن للمواطنين الإبلاغ عن مشاكل أعطال الكهرباء من خلال الرقم الموحد «121»، حيث يمكنهم من خلاله الإبلاغ عن مشاكل أعطال الشبكات، وانقطاع التيار الكهربائي، وأعطال المحولات، وشكاوى الفواتير، والشكاوى الخاصة بقراءات العداد.

خطوات تسجيل شكاوى أعطال الكهرباء من خلال الخط الساخن

يمكن للمواطنين تسجيل الشكوى الخاصة بهم من خلال الاتصال بالرقم الذي حددته شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء «121»، وتوضيح الاسم والمنطقة لممثل خدمة العملاء، وشرح المشكلة التي تواجهه مع التيار الكهربائي، ويحصل بعدها على رقم خاص لمتابعة المشكلة مع خدمة العملاء وحلها في أسرع وقت.

خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء إلكترونياً

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عبر الصفحة الرسمية عبر موقع «فيس بوك»، خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء 2022 التي يجب اتباعها من خلال مشتركي الكهرباء لمعرفة الاستهلاك، يأتي ذلك في إطار تسهيل الخدمات على المواطنين ومنع التكدس.

يمكن الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء 2022، من خلال تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء، واختيار قسم الخدمات، ثم اختيار الاستعلام عن الفواتير مباشرة، وتحديد اسم المحافظة الخاصة بالمواطن، وإدخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام، واختيار زر «استعلام»، لمعرفة فاتورة استهلاك الكهرباء.