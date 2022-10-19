رئيس «المواد النووية»: لولا «السيسي» لظلت دراسات الرمال السوداء حبيسة الأدراج

وجّه الدكتور حامد ميرا، رئيس هيئة المواد النووية، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهوده ودعمه في تحويل الدراسات الفنية التي جرت منذ سنوات طويلة إلى مشروع تطبيقي، عبر الاستغلال الاقتصادي للمخزون الكبير من الرمال السوداء الموجودة في مصر، مضيفا: «لولاه لظلت دراسات المشروع حبيسة الأدراج».

رئيس «المواد النووية»: توجيهات رئاسية بحسن استغلال مشروع الرمال السوداء اقتصاديا

وأكد رئيس هيئة المواد النووية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع فصل وتركيز معادن الرمال السوداء في منطقة البرلس بكفر الشيخ اليوم، أنّ المشروع يهدف بالأساس لاستغلال 6 معادن اقتصادية، أثبتت الدراسات وجودها في الرمال السوداء بكميات اقتصادية، متابعا: «تُمثل ثروة مصرية هائلة نشكر الرئيس السيسي على توجيهاته بحسن استغلالها».

وأوضح «ميرا»، أنّ مشروع استكشاف الرمال السوداء، وتقدير احتياطاتها الاستراتيجية المؤكدة، والعمل على استغلالها صناعيا، بمثابة تحويل عوائد البحث العلمي إلى مردود صناعي له نتائج اقتصادية.

نتائج اقتصادية واجتماعية وبيئية إيجابية لمشروع استغلال الرمال السوداء

وأشار رئيس هيئة المواد النووية، إلى أنّ المشروع له نتائج اقتصادية واجتماعية وبيئية، وأنّ الهيئة تعمل على استكشاف أماكن إضافية بها كميات من الاحتياطات الاستراتيجية المشجعة اقتصاديا، نظرا لجدواها الاقتصادية الكبيرة للدولة المصرية.

وشدد «ميرا»، على أنّ حلم استغلال الرمال السوداء اقتصاديا كان بمثابة «حلم» يراود العلماء، وأنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تنفيذ المشروع، بمثابة تحويل هذا الحلم إلى واقع.