محافظ الوادي الجديد يشهد إعلان المشروعات الفائزة لمبادرة «المشروعات الخضراء»

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، احتفالية إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسيوط، التي أُقيمت بمدينة الغردقة بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

مشاركة 157 مشروعًا في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي المشروعات المشاركة بالمبادرة على مستوى المحافظة بلغ 157 مشروعًا تم فرزها واختيار 6 منها وهي فئة المشروعات كبيرة الحجم Atoun Energy Australia مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وتصديرها للاتحاد الأوروبية، فئة المشروعات متوسطة الحجم مشروع القرية الزراعية المستدامة، وفئة المشروعات صغيرة الحجم مزرعة شركة النور للاستصلاح الزراعي، وفئة الشركات الناشئة مشروع إنشاء مصنع إنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل لأول مرة بالعالم.

مشروع تنمية ريادة الأعمال في مصر

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح مشروع وقف النخيل «الجمعية الشرعية بالوادي الجديد»، وفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، مشروع تنمية ريادة الأعمال في مصر في مجال بيئة نظيفة خضراء «أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا».