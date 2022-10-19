وزيرة الهجرة تبحث استعدادات تنظيم مصر لـ«الأسبوع الكويتي الـ13»

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أحمد إسماعيل بهبهاني، رئيس تحرير جريدة الخليج الكويتية والمنسق العام لمعرض الكويت في مصر، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، ونشأت محمد الدبيس مدير تحرير جريدة الخليج الكويتية.

وفي بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي بـ أحمد بهبهاني، وأشادت بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين الدولتين، وقالت إن هذه العلاقات شهدت محطات مهمة ستبقى حاضرة في سجلات التاريخ وذاكرة الشعبين، والدولة المصرية حريصة على تعزيز هذه العلاقات وتدعيمها، مثمنة أيضا جهود السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، وكذلك القنصل العام هشام عسران قنصل مصر العام لدى الكويت.

وتناول اللقاء الحديث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاستعدادات الجارية لتنظيم الأسبوع الكويتي الـ 13 في جمهورية مصر العربية «معرض الكويت في مصر»، الذي يقام برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر 2022 في القاهرة، بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الاستثمار والعقار والبنوك والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، وذلك تجسيدا وتوطيدا للعلاقات المتميزة بين الكويت ومصر على المستويين الرسمي والشعبي.

البهبهاني يهنئ وزيرة الهجرة

ومن جانبه، أعرب أحمد إسماعيل بهبهاني عن امتنانه بلقاء السفيرة سها جندي، وقدم لها التهنئة على توليها حقيبة وزارة الهجرة، كما أعرب عن سعادته بزيارته مصر وفخره وانبهاره بإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية الكبرى الجارية على أرضها، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الطرق والنقل التي أصبحت تضاهي النماذج العالمية، متابعا: «مصر هي عمقنا العربي وعلاقاتنا بها تاريخية وطيدة وجذورها عميقة».

البهبهاني يدعو وزيرة الهجرة للمشاركة في افتتاح معرض الكويت

وفي ختام اللقاء، وجّه أحمد إسماعيل بهبهاني دعوة إلى السفيرة سها جندي لحضور الأسبوع الكويتي الـ 13 في جمهورية مصر العربية، والمشاركة في افتتاح معرض الكويت، واقترح إقامة جناح خاص لوزارة الهجرة في المعرض للتعريف بأنشطتها وملفاتها.

يشار إلى أن الأسبوع الكويتي في مصر يشكل فعالية اقتصادية واستثمارية وثقافية وإعلامية، كما يعد فرصة لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه المؤسسات والهيئات الكويتية وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير في فتح آفاق تعاون أوسع بين البلدين.