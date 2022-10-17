«الهجرة»: 85% من الطلاب المصريين في أوكرانيا عادوا لأرض الوطن

قال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، إنه لا توجد مشكلات قائمة للطلاب المصريين في أوكرانيا، خاصة أن 85% منهم عادوا لمصر أو اتجهوا لدول الجوار، والموجودون هناك لا يوجد ما يعيق رجعوهم، ويستطيعون العودة في أي وقت.

الوزارة تتابع أحوال المصريين في أوكرانيا

وأضاف «عباس»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن وزارة الهجرة تتابع أحوال الطلاب المصريين الموجودين في أوكرانيا منذ بداية الأزمة الأوكرانية الروسية، مرورا بنزوحهم بالمناطق الغربية ثم المرور لدول الجوار الأوكراني ثم استقلال الطائرات والعودة عن طريق الجسر الجوي الذي أنشأته مصر، ثم التحاقهم بالجامعات المصرية الأهلية والخاصة.

وأوضح أن أعداد المصريين في أوكرانيا متغيرة وليست ثابتة، والأغلبية منهم ينتقلون لمنطقة الغرب، والوضع حاليا أصبح غير آمن للمصريين هناك، والسفير المصري هناك بالتشاور مع وزارة الخارجية حث المصريين على مغادرة أوكرانيا فورا، خاصة أن هناك انقطاع مستمر للتيار الكهربائي والأمر سيكون صعبا مع فصل الشتاء، والعظمى هناك تسجل 13 درجة مئوية.

وضع الطلاب المصريين في روسيا

وأشار إلى أن التطور الجديد هو الطلاب المصريين الدارسين في روسيا، فالوضع الطبيعي أن الأوضاع هناك مستقرة والأزمة لم تتطور لكي تهدد أمنهم، ولكن مدينة بيلجرود الروسية طالها القصف، والتي بها 1167 طالبا مصريا، والسفارة المصرية في موسكو تواصلت مع الطلاب وعرضوا عليهم إما الانتقال لجامعات نظيرة في المدن الروسية الأخرى أو الانتقال خارجها.