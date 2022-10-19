والدة شاب دفع حياته ثمنا لفض مشاجرة: «كان شايل معايا مسؤولية العيلة»

ما إن تطأ الأقدام قرية تل النحاس التابعة لمشتول القاضي بمحافظة الشرقية، إلا ويترامى إلى أذنيك أصوات القرآن الصادرة من مكبرات الصوت في عزاء الشاب «محمد أحمد حسن»، الذي كان يعمل شيف حلواني، بمدينة الحمام بمرسى مطروح، وراح ضحية ضربة بأسطوانة بتوجاز على رأسه من قبل أحد الباعة الجائلين.

والدة الضحية: «قلبي اتكسر»

والتقت محررة «الوطن» بوالدة الشاب الضحية البالغ من العمر 26 عامًا، وتحدثت والدمع يسبق كلماتها وصرخاتها تمزق القلب ألما، قائلة: «محمد ابني البكري، ودراع أبوه اليمين وسند لأخواته الثلاثة، وكان راجل قد المسؤولية وجهز أخته وستّرها، بس خلاص كسر قلبي بموته، وراح وخد راحتي معاه».

الضحية كان يعول أسرته

وتابعت الأم، أنها زوجها رجل بسيط يعاني من آلام الغضروف ولا يستطيع العمل إلا في أضيق الحدود، لافتة إلى أن لديهم 3 أبناء ذكور أكبرهم المجني عليه، وفتاة متزوجة، مؤكدة أن المجني عليه كان مكافحًا منذ صغره خاصة مع ضيق حال الأسرة، فتعلم حرفة صناعة الحلويات، وكان يتنقل من مدينة لمدينة.

سافر للبحث عن فرصة عمل

وأشارت إلى نجلها الضحية كان محبًا للجميع مسالمًا لا يفتعل المشاجرات، وسافر للعمل بمحافظة مرسى مطروح منذ أكثر من 5 أشهر رفقة زملائه، تاركين مسقط رأسهم بتل النحاس بالشرقية.

رسالة محمد لوالدته

وأوضحت، أنها كانت هي الأخرى تعمل قدر استطاعتها في خدمة المنازل وعاملة بروضة أطفال بعد مرض زوجها، لتنفق على أبنائها الأربعة، وعندما كبر «محمد» تحمل معها المسؤولية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية بمصرع شاب من دائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية على يد أحد الباعة الجائلين أثناء مشاجرة كان قد تدخل المجني عليه لفضها، انتهت بضرب البائع للشاب المجني عليه بأسطوانة بوتوجاز فأرداه مغشيا عليه، فيما تم نقله إلى مستشفى الرمل بالإسكندرية.

تشييع جثمان الضحية:

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مرسى مطروح على الجاني وتحرر المحضر القانوني بالواقعة، فيما انتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكان أهل الضحية تسلموا جثمانه أمس وتم تشييع جنازته إلى مثواه الأخير بمقابر قريته تل النحاس وسط حزن كبير عم البلدة.