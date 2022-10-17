استعدادات الشرقية لمواجهة تقلبات الطقس.. مراكز إيواء وطرق بديلة للسيارات

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعا لمتابعة وضع خطة عمل لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة.

تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بـ«الرئيسية»

وخلال الاجتماع استعرض هشام عبد المقصود، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالديوان العام، خطة العمل والاستعدادات والتجهيزات لموسم الأمطار والسيول المحتملة، وتمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، كما تم الوقوف على جاهزية معدات الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة وحي، وكذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والكهرباء لرفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة أي تقلبات جوية طارئة والتعامل معها طبقاً لخطة العمل المحددة.

تحديد الشوارع الأكثر تجمعا للمياه

وأضاف مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، أنه تم التنسيق مع مديرية الطرق بإنشاء صفايات أمطار أثناء رصف الشوارع وكذلك تحديد الشوارع الأكثر تجمعاً للمياه لسرعة توجيه سيارات الشفط إليها، كما تم التنسيق مع مدير إدارة المرور لتحديد المسارات البديلة في حالة حدوث أمطار وعدم تصريف المياه بالشوارع الرئيسية.

كما تم التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لتحديد المدارس ومراكز الشباب التي تصلح كأماكن إيواء عاجلة للمتضررين من السيول، بالإضافة إلى المنشآت ومخيمات الإيواء التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، على أن تزود بمختلف المواد الغذائية والتموينية اللازمة بالتنسيق مع مديرية التموين.

مراجعة السلع التموينية

وخلال الاجتماع اطمأن المحافظ من وكيل وزارة التموين على الموقف التمويني والسعي داخل المحافظة، مؤكداً على ضرورة مراجعة مخازن السلع التموينية ومراكز تجميع محصول الأرز بمختلف مراكز ومدن المحافظة للحفاظ عليها من مياه الأمطار.

كما تابع المحافظ استعدادات مديرية الصحة لاستقبال موسم الشتاء، مؤكداً أننا جميعا نعمل في منظومة عمل واحدة لمواجهة أي تحديات أو أحداث طارئة ولدينا السيناريوهات المسبقة للتعامل مع أي أزمة أو طارئ وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

إعداد كتيب بأماكن مراكز الإيواء

وتطرق الاجتماع إلى تأكيد المحافظ على مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد كتيب مصغر محدد فيه أسماء وعناوين المدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية بكل مركز ومدينة وحي المخصصة لاستقبال المواطنين المتضررين من الأمطار، وكذلك تحديد مراكز الإيواء الخاصة بمديرية التضامن الاجتماعي وطاقتها الاستيعابية وذلك لتوزيعها على الجهات المعنية لسهولة توجيه المواطنين إليها، مؤكداً على التواصل الدائم مع جهات الرصد والإنذار المبكر «الهيئة العامة للأرصاد الجوية» لمتابعة التغيرات المناخية أولاً بأول، وإبلاغ غرف العمليات الفرعية والمراكز والمدن والأحياء بتقارير يومية لمجابهة أي أحداث طارئة.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من حصر المنازل المقامة بالطوب اللبن والمنشآت الآيلة للسقوط وتنفيذ قرار الإزالة الصادر لها فورا للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مع تحديد وسائل الاتصال مع المسئولين للتواصل السريع معهم في حالة حدوث أي أزمة.

نموذج محاكاة لأزمة طارئة

وفي نهاية الاجتماع، اقترح محافظ الشرقية تنفيذ نموذج محاكاة لأزمة طارئة بعدد من مراكز ومدن المحافظة، على أن تقوم الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالإبلاغ المفاجئ للجهات المعنية للتعامل مع الأزمة لتقييم أداء كل جهة على حدة، والوقوف على معدلات الأداء ومعالجة أوجه القصور والوصول إلى أفضل تعامل مع الأزمة.