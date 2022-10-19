«مياه الشرقية» تستطلع آراء المواطنين في الخدمات المقدمة بالشركة

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنّ تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تأتي على رأس أولويات الشركة، لافتاً إلى أهمية التواصل الفعال والمثمر مع المواطن، فضلًا عن تنوع قنوات التواصل بين الشركة والعملاء.

قنوات التواصل مع الشركة

وأشار إلى قيام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، بإجراء استطلاعات رأي للمواطنين المترددين على مراكز خدمة العملاء، حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والإجراءات المطلوبة للخدمة وأداء العاملين، والمدة الزمنية المستغرقة لإنهاء الخدمة إضافة الي استعراض قنوات التواصل مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين، وإمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع، وسداد فواتير المياه من خلال منافذ «فوري».

رسائل التوعية بأهمية المياه

وأضاف أنه تم تنفيذ حملات توعية تهدف إلى أهمية رفع الوعي المائي للمواطنين وضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، مشيراً إلى توزيع مطبوعات للمواطنين بمراكز خدمة العملاء، تحمل عدداً من رسائل التوعية إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف العاملين الأكثر تعاملاً مع العملاء، لتحسين صورة الشركة.

أهمية ترشيد استلاك المياه وما يسببه الاسراف في استخدامها

وأشار إلى تنفيذ حملات توعية حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي لطلاب المدارس للعام الدراسي 2023/2022 ضمن البروتوكول الموقع مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية والمنطقة الأزهرية بالشرقية.