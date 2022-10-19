استقالة وزيرة الداخلية البريطانية بعد شهر من تولي رئيسة الوزراء

بعد شهر واحد من تولي رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس منصبها الجديد، أعلنت وزيرة الداخلية الإنجليزية سويلا برافرمان، استقالتها من منصبها، في ضربة جديدة للحكومة البريطانية، التي تشهد أزمات متعددة في ظل تضخم كبير يضرب البلاد، وارتفاع أسعار غير مسبوق، ومظاهرات وتغير الحكم في بريطانيا، عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

من أصول مهاجرة لكن لا تريد مهاجرين

وزيرة الداخلية المستقيلة من أصول مهاجرة، لكنها تريد تقليل الهجرة إلى بريطانيا، بعد أن أشارت إلى أن بلادها تضم عددا كبيرا من المهاجرين غير المدربين، من بينهم الطلاب لذا يجب تقليلهم في البلاد.

تؤيد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي

وأطلقت من قبل وزيرة الداخلية المستقيلة حملة موسعة لمغادرة الاتحاد الأوروبي عام 2016 وكانت الأغلبية قد أيدت الانفصال عن الاتحاد وهو ما حدث بالفعل في 2019 فيما يُعرف بالبريكست.