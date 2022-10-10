الاتحاد الأوروبي يُمدد إقامة اللاجئين الأوكرانيين حتى مارس 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، تمديد إقامة اللاجئين الأوكرانيين في الدول الأعضاء حتى مارس 2024، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

في غضون ذلك قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، إن عدد سكان ألمانيا سجّل رقما قياسيا بلغ أكثر من 84 مليون شخص هذا العام، مدفوعا بشكل رئيسي بتدفق اللاجئين الأوكرانيين.

وسجّلت ألمانيا هجرة صافية بلغت 750 ألف شخص من أوكرانيا في النصف الأول من عام 2022، وفقًا للمكتب المسؤول عن جمع المعلومات عن المجتمع الألماني والاقتصاد والبيئة، وقال المكتب إن العامل الحاسم في التطور الحالي هو تدفق اللاجئين من أوكرانيا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.