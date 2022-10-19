خرائط سقوط الأمطار في المحافظات غدا الخميس: غيوم وسحب وتراجع درجات الحرارة

ترصد خرائط الأمطار تعرض العديد من المحافظات غدا الخميس لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 40% خاصة محافظات السواحل الشمالية الغربية، والشرقية، والبحر الأحمر، وسيناء.

خرائط سقوط الأمطار في المحافظات غدا الخميس

وتتركز الأمطار في المحافظات الساحلية من الناحية الغربية مع انتشار الغيوم الجزئية والسحب المنخفضة، مع انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق، ورفع حالة الاستعدادات في المحافظات لمواجهة الأمطار في ظل موجة من الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد.

سقوط الأمطار في المحافظات

وطبقا لخرائط الأمطار المتوقعة في المحافظات من هيئة الأرصاد الجوية تتساقط غدا بنسبة 40% على فترات متقطعة على مدار اليوم.وتوقعت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس غدا في المحافظات يكون لطيفا مائلا للبرودة في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والمحافظات المطلة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وفي شمال وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظات القناة ومحافظات جنوب الصعيد.

استعدادات المحافظات لمواجهة الأمطار

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»، إن المحافظة استعدت ورفعت حالة الطوارئ في مجالس المدن الساحلية وتشكيل غرفة عمليات ومتابعة الأمطار وتلقي شكاوى المواطنين.

كما نشرت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية سيارات لسحب مياه الأمطار من الشوارع في بؤر التجمعات طبقا للواء محمود موافي رئيس الشركة، كما استعدادا المحافظات الساحلية للتعامل السريع مع الأمطار حال سقوطها.