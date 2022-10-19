حالة الطقس اليوم في المحافظات.. سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم في مختلف المحافظات، انخفاضًا في درجات الحرارة في بعض محافظات القاهرة الكبرى ووجه بحري، وسقوط أمطار في المحافظات الساحلية ومنها الإسكندرية والبحيرة والمناطق المجاورة، مع وجود نشاط للرياح في بعض المدن وانتشار الغيوم والسحب الكثيفة، وانخفاض معدل الرؤيا على بعض الطرق التى تربط بين القاهرة والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وتختلف حالة الطقس اليوم في محافظات وجه بحري عن غيرها، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة تصل إلى نسبة 40% على تلك المحافظات، وتمتد إلى السواحل الشمالية الغربية لتتأثر الإسكندرية ومطروح بأجواء ممطرة ورياح شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم في الصعيد وسيناء والقاهرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم مائلًا للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حارًا على جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحرى اليوم 29 درجة مئوية ، والسواحل الشمالية 26 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد 29 درجة مئوية، وجنوب سيناء 32 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 23 درجة مئوية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من الحدود الجنوبية للبلاد، وتسجل درجة الحرارة الآن بالقاهرة الكبرى 21 درجة.

حالة الطقس في المحافظات الساحلية

وتأتي حالة الطقس في المحافظات الساحلية، بسقوط أمطار اليوم متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة أحيانًا، واستمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية ومناطق من شمال الدلتا خاصة في الإسكندرية ومطروح والبحيرة، بالإضافة إلى كفر الشيخ.