حالة الطقس في الإسكندرية ومطروح و«وجه بحري» غدا: توقعات بسقوط أمطار

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية غدا ومطروح ومحافظات وجه بحري والمدن المطلة على السواحل الشمالية أمطارا خفيفة، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية، مع وجود نشاط في الرياح أحيانا، في ظل عدم استقرار الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

وحول حالة الطقس في الإسكندرية ومطروح ومحافظات وجه بحري غدا، أكدت هيئة الأرصاد أن الأمطار تصل من خفيفة إلى متوسطة، ومتوقع سقوطها بنسبة 40%، مع نشاط للرياح أحياناً، والجو ما بين لطيف إلى مائل للبرودة.

استعدادات مطروح لمواجهة الأمطار

وحول حالة الطقس غدا استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح لمواجهة سقوط الأمطار، باصطفاف سيارات سحب المياه من الطرق الرئيسية والفرعية والطرق الدولية في مدينة مرسى مطروح والمدن الساحلية من السلوم غربا ومرورا بمراكز ومناطق سيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح ورأس الحكمة والضبعة والعلمين والعلمين الجديدة والحمام وحتى حدود الإسكندرية، للتعامل من خلال فرق الطوارئ مع بؤر تجمعات مياه في أي مكان وعمل سيولة مرورية، بحسب ما أكده الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح لـ«الوطن».

وأوضح «خالد» أن هناك استعدادات في مطروح على مدار موسمي الخريف والشتاء لاستقبال الأمطار، كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والتنسيق مع المحافظة ومجالس المدن للتعامل معها.

طوارئ في الإسكندرية

وطبقا لتوقعات الأرصاد عن حالة الطقس في الإسكندرية غدا، استعدت شركة الصرف الصحي بالمحافظة، بحسب تصريحات اللواء محمود نافع، رئيس الشركة، لـ«الوطن»، موضحا وجود تمركزات للعاملين في الشركة بمعدات في جميع أحياء الإسكندرية، ويتم رصد لحظة بلحظة حالة الأمطار، للتعامل السريع من خلال فرق الطوارئ.

ومن المتوقع سقوط أمطار خلال ساعات الليل المتأخرة بالإسكندرية، بعد أن شهدت المدينة سقوط أمطار كثيفة وثلوج أمس، في العديد من المناطق السكنية.