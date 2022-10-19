حالة الطقس غدا في المحافظات.. رياح وأمطار رعدية إلى متوسطة

تشهد حالة الطقس غدا في المحافظات، تباين في درجات الحرارة، مع نسب في سقوط الأمطار، إذ تسقط على السواحل الشمالية والوجه البحري، بنسبة 30%، وذلك على فترات متفاوتة، على أن يكون الطقس معتدل الحرارة نهارا، مائل البردة ليلاً.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وفيما تشهد حالة الطقس غدا في محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، طقس معتدل الحرارة غائم جزئيا نهارا مائل البردة ليلا، كما تشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس معتدل الحرارة لطيف نهارا وغائم جزئيا، مع سقوط أمطار بنسبة 40%.

رياح في حالة الطقس غدا بالمحافظات

فيما تشهد غدا محافظات جنوب سيناء ومحافظات البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد، طقس غائم جزئيا ونشاط للرياح، مع سقوط أمطار خفيفة إلى رعدية بنسبة 40%، فيما جاء طقس محافظات جنوب الصعيد، لطيف نهارا غائم جزئيا.

وشهدت اليوم، محافظة الإسكندرية وشمال محافظة البحيرة، سقوط أمطار غزيرة بداية من الساعات الأولى من الصباح، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى، والجاهزية للتعامل مع الأمطار، وسرعة رفعها، إذ جرى نشر معدات سحب المياه في شوارع محافظة الإسكندرية.

تباين في درجات الحرارة غدا

تباينت درجات الحرارة أيضا في المحافظات، إذ سجلت أعلى درجة حرارة للعظمى في محافظتي «أسوان وقنا»، إذ جاءت 35 درجة مئوية، وسجلت أقل درجة حرارة في محافظات «البحيرة، الغربية، كفر الشيخ»، إذ بلغت 27 درجة مئوية.