«شكري» يستقبل وزيرة الدولة لأفريقيا بالخارجية البريطانية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، جيليان كيجان وزيرة الدولة لأفريقيا بالخارجية البريطانية، التي تزور مصر حاليا، للمشاركة فى فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع مصر والمملكة المتحدة، وتطوير أوجه التعاون بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين.

مجلس المشاركة المصري البريطاني

وأشار إلى تثمين الوزير شكري لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس المشاركة المصري البريطاني في يوليو الماضي، مؤكدا أهمية البناء على ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماع، لدفع التعاون الثنائي بين البلدين قدما.

وكشف أبو زيد، أن اللقاء تناول عددا من الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعيتها على أسعار الغذاء والطاقة العالمية، خاصة على الدول النامية والافريقية.

كما تطرقت المحادثات، إلى الوضع في القارة الإفريقية والأزمة الليبية والوضع فى السودان، إذ حرص الوزير شكري، على استعراض عناصر الموقف المصرى تجاه كل تلك الملفات بشكل مفصل بناء على طلب الجانب البريطاني.

تيسير تدفقات الاستثمارات البريطانية

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب عن اهتمام الحكومة المصرية، بتيسير تدفقات الاستثمارات البريطانية في القطاعات الاقتصادية المصرية، وتعزيز انخراطها في المشروعات التنموية العملاقة، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، وكذلك الترحيب بالاهتمام الذي يبديه الجانب البريطاني، للتعاون في مجال المياه، وهو ما يعكسه حرص «كيجان» على التواجد في «أسبوع القاهرة للمياه».

كما أطلع شكري الوزيرة البريطانية، على آخر المستجدات التنظيمية والموضوعية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتطلع لإسهام بريطاني فعال، لضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة منه، بشكل يعزز من عمل المناخ الدولي، ويعكس استمرار الالتزام بالتعهدات القائمة.