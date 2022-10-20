شقيقة شاب فقد حياته أثناء فض مشاجرة بالإسكندرية: «كان لسة بيسدد ديون جهازي»

عاهد والديه أن يكون قدر المسؤولية، وتعهد لأخوته أن يكون سندًا لهم وأبيهم الثاني، يساعد في تلبية احتياجاتهم بسبب مرض والده، إنه الشاب «محمد حسن» ابن قرية تل النحاس بمشتول القاضي بالشرقية، ضحية القتل على يد بائع متجول بمرسى مطروح، أثناء عمله بمدينة الحمام.

وتقول «منال أحمد حسن» الشقيقة الصغرى للضحية في تصريحات لـ«الوطن»، أن شقيقها هو الأكبر سنًا ونجلهم البكر، ولديها شقيقين آخرين أصغر منهما، لافتة إلى أن «محمد» كان مسؤولًا عن أسرته ويعولهم بسبب إصابة الأب بـ«غضروف»، مشيرة إلى أنه بدأ يجهزها للزواج بشراء مستلزماتها «جهاز العروسة» من حصيلة عمله منذ أكثر من 5 سنوات، معلقة: «كان لسة بيسدد ديون جهازي».

شقيقة الضحية: «كان أكتر من أبويا»

وتابعت شقيقة الضحية: «أخويا كان حنون وقلبه كبير وكنت بعتبره أكتر من أبويا، كان شايل هم أكبر من سنين عمره، كان مهتم بكل واحد في البيت والعيلة، ورفض الزواج لتوفير كل ما يملك لزواجي، وقبل ما يموت بيوم قالي وقال لأمي شوفولي عروسة واختاروا وأنا موافق، حبيبي ما لحقش يفرح».

بائع متجول يعتدي على شاب بأسطوانة بوتاجاز

وكانت مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح شهدت واقعة مؤسفة إذ أقدم بائع متجول على ضرب الشاب محمد أحمد حسن بأسطوانة بوتوجاز على رأسه أثناء مشادة كلامية تطورت لمشاجرة كان قد تدخل فيها المجني عليه لفضها إلا أن البائع فاجأه بضربة على رأسه أردته مغشيا عليه، وتم إيداعه في العناية المركزة بمستشفى الرمل بالإسكندرية في غيبوبة تامة، ثم فارق الحياة متأثرا بإصابته.

التصريح بالدفن وتشييع الجنازة

واتخذت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر القانوني بالواقعة فيما تحفظت النيابة العامة على البائع المتجول قيد التحقيقات، وكانت أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، فيما شيع أهالي قرية تل النحاس بالشرقية جنازة الشاب إلى مثواه الأخير في مشهد جنائزي مهيب.