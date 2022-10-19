أول تعليق لوزير داخلية بريطانيا عقب توليه المنصب: «البلاد تمر بفترة بصعبة»

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، تعيين جرانت شابش وزيرا للداخلية الإنجليزية جديدا خلفا للوزيرة المستقيلة سويلا برافرمان قبل ساعة على الأكثر.

تعليق من وزير الداخلية الجديد

اكتفى وزير الداخلية الجديد جرانت شابس بتعليق مقتضب «البلاد تمر بفترة بصعبة»، حسبما ذكرت قناة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ارتفاع أسعار الغذاء وزيادة التضخم

وتشهد بريطانيا مظاهرات واشتباكات عنيفة في ظل ارتفاع أسعار الغذاء في البلاد لأعلى مستوى منذ 40 سنة مع ارتفاع التضخم بعد شهر واحد من وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وتولي نجلها تشارلز الثالث الحكم في البلاد.

أزمة طاقة في أوروبا

وتوجد في أوروبا أزمة طاقة وارتفاع في أسعار المعيشة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي حدثت نهاية فبراير الماضي بعد إعلان أقاليم أوكرانية رغبتها الانضمام إلى روسيا التي جهزت جيشها وبدأت الصراع.