أستاذ اقتصاد: دول أوروبية قد تلجأ للتفاوض مع روسيا بسبب أزمة الغاز.. «حوار»

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة القاهرة، إنّ أوروبا ستتعرض لأصعب شتاء يمّر عليها منذ عقود بسبب قلة إمدادات الغاز الروسي ومحاولة الاستعاضة عن ذلك بغاز دول الخليج وبعض دول شمال أفريقيا بجانب الغاز النرويجي وتطبيق سياسة تقشفية عالية.

وأضاف العمدة في حواره لـ «الوطن»، أن دول الاتحاد الأوروبي ستطبق ترشيدا للاستهلاك من أجل توفير طاقة للمصانع والبيوت مع وجود خطة لقطع الكهرباء لمدة 3 ساعات يوميا.

لا بديل عن ترشيد استهلاك الطاقة في ألمانيا

- كيف ستتعامل ألمانيا مع أول شتاء دون الغاز الروسي؟

أعتقد أن ليس لدى ألمانيا مفرا ولا بديل عن ترشيد الاستهلاك لأن نقل الغاز الطبيعي صعب، بعكس النفط ويحتاج إلى أنابيب وهذا يحتاج إلى بنية تحتية ويستغرق وقتًا، والشتاء حاليا على الأبواب، مبينا أن دول الاتحاد الأوروبي تستخدم سنويا 200 مليار متر مكعب من الغاز ولكنها تستطيع توفير 120 مليار متر فقط وتستورد الـ 80 المتبقية.

الولايات المتحدة المستفيد الأكبر من أزمة الطاقة في أوروبا

- ما البديل المتاح للدول الأوروبية عن الغاز الروسي؟

ستطبق دول الاتحاد الأوروبي ترشيدا للاستهلاك من أجل توفير طاقة للمصانع والمنازل مع وجود خطة لقطع الكهرباء لمدة 3 ساعات يوميا ولكن أقل الدول تأثرا هي إسبانيا والبرتغال لأنهما ترتبطان مع الجزائر بعقود غاز منذ فترة وستعملان على تصدير بعض من الطاقة الفائضة إلى باقي دول أوروبا مع الاعتماد الأوروبي بشكل كامل على الغاز من النرويج ودول الخليج والجزائر.

- متى ستتخلى أوروبا عن الغاز الروسي؟

الشتاء المقبل القارس سيلقن أوروبا درسا قاسيا يجعلهم لا يتراجعون أبدا عن خطتهم من إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي في 2030، وسيتجهون السنة الحالية إلى قطر ومصر ونيجيريا للحصول على الغاز، مع توقع بالتوصل إلى مفاوضات سياسية مع روسيا خلال العام المقبل لأن أوروبا لن تتحمل طويلا الاعتماد على غاز غير الغاز الروسي.

- كيف ستستفيد الولايات المتحدة الأمريكية بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي؟

أكثر منتفع من قطع الغاز الروسي عن دول الاتحاد الأوروبي هي الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تبيع الغاز بشكل فوري لدول الاتحاد وتحصل على المال سريعا دون انتظار لتعاقد وهذا يكلف أوروبا الكثير لدرجة أن وزراء المالية والطاقة خرجوا في أوروبا لانتقاد التربح الأمريكي على حسابهم.

الشتاء المقبل القارس سيلقن أوروبا درسا قاسيا

- هل إجراءات تحديد كميات المياه وكميات الغاز وغلق الأماكن الأثرية إجراء كافي لتوفير الطاقة؟

نعم، كافية لأن دول أوروبا لديها فوائض دخل من عقود ماضية وستعمل على رفع الأجور وتحمل ارتفاع الأسعار للدول النامية وإفريقيا التي استغلها الاستعمار الأوروبي أسوء استغلال.

- هل سترتفع أسعار الفحم التي تراه دول أوروبا بديلًا وهل يتيح فرصة للدول النامية؟

الفحم سيزداد الطلب عليه خلال الفترة المقبلة وستعمل الدول النامية على التربح منه لمواجهة التضخم العالمي المرتفع، أما الطاقة النووية فإن شبكة الكهرباء الأوروبية الموحدة تستخدم المفاعلات النووية الفرنسية التي تعد أكبر دولة أوروبية بها مفاعلات نووية.

- هناك حديث عن تقنين أسعار الطاقة في الغاز أو الضريبة الاستثنائية.. هل تتحمل اقتصادات أوروبا هذه الإجراءات؟

اقتصاديات أوروبا تتحمل ولكن المواطن اعتاد على الرفاهية وسيشعر بالأزمة وسينزل في تظاهرات مستمرة للاعتراض.

- هل تزيد فرص السفر العكسي من أوروبا إلى دول نامية أو دول ثرية مثل الخليج أو أمريكا الشمالية؟ ولماذا؟

لدي أصدقاء أوروبيين أكدوا استقرارهم في مصر بعد زيارتها لأن بها أمان ويوجد غاز والبضائع متوفرة عكس بلدانهم التي يشعرون بأنها معرضة للهجوم في أي وقت أو انقطاع الطاقة، وذكرت بريطانيا أنها تعمل على توفير رحلات إلى مناطق دافئة بالنسبة لكبار السن لقضاء الشتاء فيها لأن تكلفة قضاء الشتاء في الخارج أوفر من المكوث في بريطانيا.

- كيف ستستفيد شركات سيارات الكهرباء من أزمة الغاز والطاقة والتقليدية؟

أزمة الطاقة ستسرع من حركة بيع السيارات الكهربائية على حساب سيارات الغاز والديزل، لأن صيانتها أقل وبدأت الشركات في وضع حلول لأزمة البطاريات الخاصة بها.

- وماذا عن أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة وتأثير هذا العالم أجمع وليس أوروبا فقط، هل نشهد ارتفاعا في الأسعار بالخليج وشمال إفريقيا؟

أعتقد أن الأسعار سيحدث بها استقرارا خلال الفترة المقبل خاصة أن هناك حديث عن ركود عالمي سيحدث في الغالب العام المقبل وسيقل سعر النفط ولكن دول الخليج والجزائر لن يتأثروا بسبب تحقيق عوائد نفطية عالية خلال العام المنصرم عقب ارتفاع سعر النفط بعد بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.