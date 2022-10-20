أسعار الغذاء في بريطانيا تسجل أعلى ارتفاع منذ 40 سنة

ارتفعت أسعار الغذاء في بريطانيا لأعلى مستوى لها منذ 40 سنة، بحسب بيانات إحصائية داخلية، سجلت ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى 14.6% خلال سبتبمر الماضي وهذا يعد الأعلى منذ عام 1980.

ارتفاعات في أسعار الخدمات والسلع ببريطانيا

وتبع أرتفاع الأسعار في الغذاء والتضخم بحسب وسائل إعلام محلية إنجليزية، ارتفاعا في أسعار الخدمات والمواصلات وارتفاع سعر المعيشة بشكل مبالغ فيه، فقد أشارت البيانات الحكومية أن تكلفة النقل والمواصلات بنسبة 10.9% في سبتمبر المنصرم بالمقارنة مع الأسعار المسجلة قبل شهر، وارتفعت أيضا أسعار الأثاث والسلع المعمرة بنسبة 10.8%، زادت أسعار الملابس بنسبة 8.4% بالإضافة إلى ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 9.3% عقب ارتفاع أسعار غاز التدفئة ودخول فصل الشتاء.

ارتفاع الأسعار في بريطانيا

في الوقت الذي يرى خبراء الاقتصاد في بريطانيا أن ارتفاع الأسعار في بلادهم أمر طبيعي بعد أن ارتفعت الأسعار في مختلف العواصم الأوروبية التي كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي الذي عمدت روسيا على قطع إمداداته عبر الخطوط المختلفة وسط مظاهرات في العواصم الأوروبية لإقامة علاقات قوية مع روسيا ومنع قطع الغاز عنهم.

الأزمة الروسية وتأثير كورونا على الاقتصاد العالمي

وبعد الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، يتوقع بنك بريطانيا المركزي زيادة أسعار الفائدة في محاولة لتقليل التضخم في البلاد على شاكلة ما فعله الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الدولار عدة مرات هذا العام لكبح التضخم الذي يسرح في اقتصادات العالم بلا هوادة، وقد انكمش اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.3% في أغسطس الماضي وبنسبة 0.1% في سبتمبر الماضي قبل أسابيع قليلة من إعلان وكالة بلومبيرج توقعات بحدوث ركود اقتصادي العام المقبل بنسبة مؤكدة.