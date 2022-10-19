مواعيد وعناوين خدمة تلقي لقاح كورونا في البحر الأحمر.. تبدأ من 9 صباحا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في البحر الأحمر، مواعيد وعناوين خدمة تلقي لقاح كورونا بمكاتب صحة المدن، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

مواعيد تلقي لقاح كورونا

وأشارت «صحة البحر الأحمر» في بيان رسمي لها، إلى أن مواعيد خدمة تلقي لقاح كورونا بمكاتب الصحة، تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً بمدن الغردقة والقصير.

مدينة الغردقة: مكتب صحة الغردقة خلف مستشفى الغردقة العام، بدلًا من وحدة صحة الأحياء.

مدينة القصير: مكتب صحة القصير بجوار ميدان الشرطة العسكرية بدلًا من وحدة صحة المستعمرة.

الخدمات الصحية والطبية

وأكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه سيجري تقديم كافة الخدمات الصحية والطبية بوحدتي صحة الأسرة في الأحياء والمستعمرة بمدينتي الغردقة والقصير، وذلك تسهيلًا على المواطنين، وبناء على توجيهات وزير الصحة بتوفير الخدمات الصحية لهم.