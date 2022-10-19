رئيس هيئة المواد النووية: «مش كل الدول عندها رمال سوداء»

قال الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، إن مشروع الرمال السوداء له أكثر من بعد، إذ يوجد بداخله معادن، وهي سلعة نادرة، وما يهم المواطن المصري هو البعد الاقتصادي للمشروع، حيث إن الرواسب تحتوى على معادن اقتصادية وهى 6 معادن أساسية وغير أساسية: «مش كل الدول عندها رمال سوداء».

ميرة: استخراج الرمال السوداء يحافظ على البيئة

وأضاف «ميرة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن البعد الآخر لاستخراج الرمال السوداء هو الحفاظ على البيئة حيث يتمثل ذلك في تطهير السواحل المصرية ووجود مشروعات استثمارية وصحية، لأن مثل تلك المعادن لها آثار سلبية على البيئة الشاطئية المصرية

ميرة: الرمال السوداء تستخدم في الصناعات المختلفة

واستطرد: «مثل تلك المعادن تحتوي على عناصر اقتصادية واستراتيجية يقام عليها توطين صناعات تكنولوجية متقدمة، كما وأن المعادن ذاتها حال استغلالها في التصنيع سيكون لها عظيم المردود الاقتصادي الكبير».

وأوضح أن البعد الاجتماعي لمثل المشروعات تمثلت في مردوده على أهالي مناطق تلك الخامات ووجود المصانع على أرض محافظة كفر الشيخ، إذ يساهم في إحداث تنمية مجتمعية كبرى بخلاف توفير آلاف فرص العمل.

وتابع: «بحيرة البرلس إحدى أبرز مناطق ومواقع الرمال السوداء، وهي على هيئة كثبان ارتفاعاتها كبيرة، وده ميمنعش استمرار الحفر لـ12 متر تحت السطح، واحنا بنحفر بعد ما نخلص دراسات الجدوى».