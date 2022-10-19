رئيس هيئة المواد النووية: مصنع الرمال السوداء قيمة مضافة للدولة

قال الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، إن الرمال السوداء لها أكثر من بعد، إذ يوجد بداخلها معادن اقتصادية، وهي سلعة نادرة: «مش كل الدول عندها رمال سوداء».

ميرة: استغلال المعادن بالرمال السوداء له مردود اقتصادي

وأضاف «ميرة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن مثل تلك المعادن تحتوي على عناصر اقتصادية واستراتيجية يقام عليها توطين صناعات تكنولوجية متقدمة، كما أن المعادن ذاتها حال استغلالها في التصنيع يكون لها مردود اقتصادي كبير.

ميرة: استخراج الرمال السوداء له بعد بيئي

واستطرد: «البعد الآخر لاستخراج الرمال السوداء هو البيئي، ويتمثل في تطهير السواحل المصرية ووجود مشروعات استثمارية وصحية، وذلك لأن مثل تلك المعادن لها آثار سلبية على البيئة الشاطئية المصرية».

وأوضح أن البعد الاجتماعي لهذا المشروع يتمثل في مردوده على أهالي مناطق تلك الخامات ووجود المصانع على أرض محافظة كفر الشيخ، إذ يساهم في إحداث تنمية مجتمعية كبرى بخلاف توفير آلاف فرص العمل.

وتابع: «المشروع تسبب في بناء بنية تحتية قوية من خطوط كهرباء ونقل وطرق، وللمشروع أكثر من بعد يضعه في مصاف مشروعات الاقتصاد الأخضر».