نائب «العامة للبترول» السابق: الرمال السوداء ثروة قومية عالية الجودة وبها 41 عنصرا معدنيا

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، إن مصر لديها ثروة معدنية ضخمة جدا من الرمال السوداء: «كنا نحلم في الماضي باستغلال تلك الثروة التي حبانا الله بها»، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية كانت تكمن في توفير الطاقة التقنية العالية وربط الأماكن المُصنعة بالإنتاجية الموجود فيها الرمال.

تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالرمال السوداء

وأضاف «يوسف» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، المُذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، أن الرمال السوداء ثروة قومية عالية الجودة، والافتتاح الذي حضره الرئيس اليوم يُشجع القطاع الخاص على البدء في ضح استثمارات كبيرة بهذا المشروع.

وأكد أن الرمال السوداء بها 41 عنصرا معدنيا، والمصنع الذي جرى افتتاحه اليوم يتم تخصيصه لاستخلاص عناصر عليها طلب عالمي مثل العناصر المعدنية التي تدخل في صناعة الطائرات.

الرئيس السيسي يفتتح مصنع الرمال السوداء بالبرلس

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح صباح اليوم، مصنع الرمال السوداء في مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، الذي يعتبر المصنع الأحدث من نوعه على مستوى العالم في استخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، وإضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف لتعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة، وتفتح آفاقا لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.