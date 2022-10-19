نائب رئيس التجمع: الحوار الوطني يلم شمل «تحالف 30 يونيو»

قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب التجمع، إن الحوار الوطني، يساهم في لم شمل تحالف 30 يونيو، الذي تشكل أثناء فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ويؤمن بشرعية الدولة المصرية، التي تأسست على شرعية 30 يونيو ودستور 2014.

التجمع: يجب الوصول إلى توافق وطني

أوضح «مغاوري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مبادرة الحوار الوطني تعيد الحياة السياسية المصرية لوضعها الطبيعي، بعد أن نجحت الدولة في تثبيت أركانها، ومواجهة الإرهاب، مطالبا بضرور استثمار فرصة الحوار الوطني، من جميع الأحزاب والقوى السياسية، والعمل على الخروج بتوافق وطني حول القضايا الوطنية التي يناقشها الحوار، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، تزامنا مع الاتجاه نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على العدالة والحرية وسيادة القانون.

طريقة تشكيل لجان الحوار الوطني

وعن طريقة تشكيل لجان الحوار الوطني، قال عضو مجلس النواب، إن تشكيل لجان الحوار الوطني راعت شمول كل طبقات المجتمع بمختلف أعمارهم، إذ أن اللجان النوعية للحوار، شملت الشيوخ والشباب والمرأة، باعتبارها نصف المجتمع المصري، ولم يستثنى أي فصيل على الإطلاق، إلا جماعة الإخوان الإرهابية المتورطة في العنف والإرهاب.

توقيت إجراء الحوار الوطني

وحول توقيت إجراء الحوار الوطني، أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار جاء في توقيته الحقيقي، دون تقدم أو تأخر، موضحا أن الدولة المصرية، واجهت عدة تحديات على مدار السنوات الماضية، كان لها أولوية عن دعوة الحوار، التي تتمثل في الحرب على الإرهاب، وإنهاء حالة الفوضى التي شهدتها البلاد مطلع القرن الحادي عشر.