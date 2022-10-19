أستاذ جيولوجيا: مصر بها رمال سوداء تختلف عن دول العالم.. ثروة قومية

قال الدكتور محمد زكي خضر، أستاذ علوم الجيولوجيا في جامعة كفر الشيخ، إن الرمال السوداء في مصر تختلف عن باقي دول العالم، حيث يسعى إلى طحنها حتى تكون أحجامها بالميلي متر، لكن في مصر فهي رمال مطحونة وناعمة.

خضر: باقي المعادن السوداء تكون هي المعادن الاقتصادية

وأضاف «خضر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن كل ما يقوم به المصنع الجديد لاستخراج الرمال السوداء هو تدشين بركة يتم فيها وضع المياه، ثم إجراء عملية الغسيل والفصل ما بين ثاني أكسيد السيليكون، وباقي المعادن السوداء تكون هي المعادن الاقتصادية.

خضر: نصدر من إحدى مناجم مدينة مرسي علم

واستطرد: «احنا حاليا بنصدر مادة اسمها ايليمينايت من منجم رئيسي وهو أبوغلجة وده منجم موجود بالقرب من مرسي علم، والمادة دي هتطلع من الرمال السوداء لكن بتكلفة قليلة جدا، ولو صدرنا طن مجنيتايد بيعمله 200 دولار، ولو صنعناه بنضرب في 50 ضعف هذا المبلغ».

وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، إن مصر لديها ثروة معدنية ضخمة جدا من الرمال السوداء: «كنا نحلم في الماضي باستغلال تلك الثروة التي حبانا الله بها»، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في توفير الطاقة التقنية العالية وربط الأماكن المُصنعة بالإنتاجية الموجود فيها الرمال.

وأكد «يوسف» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، المُذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، أن الرمال السوداء ثروة قومية عالية الجودة، والافتتاح الذي حضره الرئيس اليوم يُشجع القطاع الخاص على البدء في ضح استثمارات كبيرة بهذا المشروع.