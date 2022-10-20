سوق قطع غيار السيارات المستعملة ببورسعيد.. من الصيني للألماني

تشتهر محافظة بورسعيد بسوق قطع غيار السيارات المستعملة بمنطقة بنك الإسكان التابعة لحي الضواحي، ويقصدوه زوار من مختلف المحافظات، ورغم إنشاء أسواق جديدة مؤخرا في محافظات أخرى إلا أنه يتميز بأنه الأرخص سعرا.

ويقع سوق قطع غيار السيارات المستعملة على مساحة كبيرة بالمنطقة حيث توجد محال متخصصة في قطع غيار لماركات محددة، فضلا عن باعة التجزئة لبيع مختلف اكسسوارات السيارات بأسعار لا مثيل.

يقول عصام عيد تاجر قطع غيار سيارات بسوق بنك الإسكان إن المستورد يشتري السيارة كاملة من بلد المنشأ ويتم إدخالها إلى الكسارة وتقطيع السيارة إلى أنصاف أو أرباع حسب طلب المستورد.

السيارات موديل 2022

وأضاف: «يرجع المستورد بالسيارات المقطعة ومنها موديل العام الجاري إلى بورسعيد ويتم بيعها حسب حاجة الزبون فمنهم من يحتاج نصف سيارة أو ربع أمامي أو خلفي أو أبواب أو سقف أو غطاء الشنطة».

وقال محمود سعدة تاجر قطع غيار سيارات ألمانية، إن سوق المستعمل في بورسعيد يضم كل ما يحتاجه زوار السوق من الماكينة وأدوات التغذية والتبريد والإكسسوار وعدادات لجميع الموديلات، حتى كارت السيارات الحديثة أصبح متوفرا.

ولفت إلى أن بورسعيد كانت تختص ببيع قطع غيار السيارات عن باقي المحافظات لكن مع الاستيراد برسم الوارد وبعض حالات التهريب أصبحت منطقة الحرفيين في القاهرة سوقًا تضاهي سوق المستعمل ببورسعيد.

زيادة في الأسعار

وأوضح محمد عياد تاجر قطع غيار سيارات صيني أن سوق قطع غيار السيارات المستعملة شهد زيادة في الأسعار لكن بنسبة لا تزيد عن 30% كحد أقصى رغم التضخم في الأسعار العالمية وحتى الآن قطع غيار السيارات المستعملة متنوعة وفي متناول اليد بسوق بورسعيد بينها الياباني والألماني والكوري.

وقال جمعة محمد تاجر إن بورسعيد تتميز بالاستيراد برسم المنطقة الحرة وهو أرخص من الوارد وبها منتجات حصرية وأسعارها الأرخص.

الاستعمال الشخصي دون رسوم جمارك

وأوضح أن المحال تبيع قطع غيار مقطعة وبائعي التجزئة يبيعون قطع غيار السيارات وهناك إقبال على المنتج الكوري مع وجود بعض المنتجات المصرية لا تخضع لرسوم جمركية.