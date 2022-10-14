تعرف على أسعار السيارات المستعملة.. تبدأ من 100 ألف جنيه في مصر
كتب:
أحمد عبد اللطيف
07:25 م | الجمعة 14 أكتوبر 2022
أسعار السيارات المستعملة
شهدت سوق السيارات المستعملة استقرارا في الأسعار، خاصة أسعار السيارات التي تبدأ من 100 ألف جنيه في السوق المحلية.
وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن سوق السيارات شهدت انتعاشا في حالة البيع والشراء، خاصة بعد استقرار الأسعار خلال الفترة الماضية.
سيارات مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه في مصر
وتابع عضو رابطة تجار السيارات أن سوق السيارات المستعملة شهدت تذبذبا في الأسعار بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة من قبل شركات السيارات العالمية، بالإضافة إلى قيام مصانع السيارات الكبري بالدول المتقدمة بالإعلان عن تخفيض عملية إنتاج السيارات الحديثة بداية من موديلات عام 2023 بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة التى تبدأ من 100 ألف جنيه.
هيونداي فيرنا 2008
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 111,000 جنيه
بروتون جين 2 2009
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 105,000 جنيه
فيات بونتو 2009
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 105,000 جنيه
أسعار السيارات المستعملة اليوم في مصر
شيفروليه لانوس 2011
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 109,000 جنيه
بريليانس جالينا 2007
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 81,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 112,000 جنيه
اسبيرانزا انفى 2014
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه
سوزوكى التو 2015
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 109,000 جنيه