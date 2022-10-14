تعرف على أسعار السيارات المستعملة.. تبدأ من 100 ألف جنيه في مصر

شهدت سوق السيارات المستعملة استقرارا في الأسعار، خاصة أسعار السيارات التي تبدأ من 100 ألف جنيه في السوق المحلية.

وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن سوق السيارات شهدت انتعاشا في حالة البيع والشراء، خاصة بعد استقرار الأسعار خلال الفترة الماضية.

سيارات مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه في مصر

وتابع عضو رابطة تجار السيارات أن سوق السيارات المستعملة شهدت تذبذبا في الأسعار بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة من قبل شركات السيارات العالمية، بالإضافة إلى قيام مصانع السيارات الكبري بالدول المتقدمة بالإعلان عن تخفيض عملية إنتاج السيارات الحديثة بداية من موديلات عام 2023 بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة التى تبدأ من 100 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا 2008

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 111,000 جنيه

بروتون جين 2 2009

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 105,000 جنيه

فيات بونتو 2009

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 105,000 جنيه

أسعار السيارات المستعملة اليوم في مصر

شيفروليه لانوس 2011

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 109,000 جنيه

بريليانس جالينا 2007

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 81,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 112,000 جنيه

اسبيرانزا انفى 2014

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه

سوزوكى التو 2015

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 109,000 جنيه