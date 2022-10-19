وكيل «خطة النواب»: دعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادي جاءت في وقت مناسب

ثمن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي، موضحا أنها دعوة جاءت في توقيت مناسب خاصة مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل سلبي على اقتصاد معظم دول العالم.

طرح جميع المشكلات

وطالب النائب ياسر عمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» من الجهات المعنية المشاركة بالمؤتمر بطرح جميع المشكلات التي تقف كحاجز في خطة النهوض بالاقتصاد المصري، وتقديم رؤى ووجهات نظر واضحة لتلك المشكلات، والعمل على إزالة جميع العقبات والتحديات الاقتصاد المصري، لاسيما الرؤى التي توفر العملة الدولارية الصعبة التي يعاني المصرف المصري من نقصها منذ تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

توطين الصناعة الوطنية

ودعا وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جميع الجهات المشاركة بالمؤتمر الاقتصادي إلى طرح نظريات ورؤى واضحة تعزز من توطين الصناعة الوطنية، وتزيل جميع العقبات التي تقف أمام عملية توطينها لاسيما صناعة المعدات المعدنية الثقيلة التي يتطلب استيرادها عملة دولارية كبيرة.

الترويج للمناخ الاستثماري المصري

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة كافة الجهات المعنية باستغلال المؤتمر الاقتصادي في الترويج عن المناخ الاستثماري المصري للخارج وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وتوفير العملة الصعبة