وكيل «خطة النواب» يشيد بإجراءت الحماية الاجتماعية: المواطن في أعين الجميع

أشاد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإجراءات الحكومة الاجتماعية، التي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، قائلا إن إجراءات الحكومة الاجتماعية جاءت في وقتها، خاصة مع موجة الغلاء، التي ضربت الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل نجاح الحكومة في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 6.6%

وعند سؤاله عن كيفية نجاح الدولة في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 6.6%، وتحقيق فائض لتمويل خطة الحماية الاجتماعية، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الحكومة وضعت خلال الفترة الأخيرة، خطة استراتيجية متكاملة، لترشيد الإنفاق الحكومي على كل قطاعات الدولة، وذلك لتوفير أكبر قدر من العملة الصعبة.

كما كشف «عمر»، عن الإجراءات المالية التي جرى إقرارها في الموازنة المالية لعام 2022، لمواجهة بركان التضخم، الذي ألحق بالاقتصاد العالمي، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى تخصيص 130 مليار جنيه، لدعم أركان الاقتصاد، والمحافظة على قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

رئيس الوزراء يعلن مجموعة حزم اجتماعية

كان رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العالمين، مجموعة من إجراءات الحكومة الاجتماعية، التي تمثلت في بدء تنفيذ إضافة الـ100 جنيه لكل أسرة، من 9.1 مليون أسرة مصرية، مستحقة لبطاقات التموين بداية من تموين سبتمبر.

إضافة إلى بدء صرف معاش تكافل وكرامة لنحو 920 أسرة من بينهم 500 ألف أسرة، ستمول الحكومة الصرف لهم بتكلفة 3 مليار جنيه و420 ألف أسرة سيمول معاشهم «تحالف العمل الأهلي» بما يرفع عدد من يحصلون على هذا المعاش لنحو 5 ملايين أسرة، تمثل ربع الشعب المصري.